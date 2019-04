Ce lichen prouve que l'air de la Haute-Ardèche est un des plus purs de France

Saint-André-en-Vivarais, France

C'est une découverte qui ne surprendra peut-être pas les habitants de Saint-André-en-Vivarais mais qui les confortera : l'air qu'ils respirent est un des plus purs de France. La preuve : des membres de l'association Mycorium sauvage ont trouvé sur des pierres de la commune un lichen très rare : "sphaerophorus globosus". Ce champignon ne pousse que dans des endroits préservés de la pollution. "On se sert beaucoup des lichens pour étudier la qualité de l'air", explique Hervé Cochini, auteur de la découverte.

Un lichen très rare en France

Le "sphaerophorus globosus" n'est pas seulement rare. Il est aussi "très joli, on dirait du corail" commente Hervé Cochini. Blanc et orangé, ce lichen pousse sur les côtes de l'Ecosse mais en France il est de plus en plus rare. "Autrefois, il était présenté comme une espèce très commune, mais maintenant on ne le voit plus", assure Hervé Cochini.