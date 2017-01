Ce qu'il faut savoir sur la vague de froid qui va frapper le Gard et la Lozère

La France se prépare à une vague de froid polaire. Nos départements ne seront pas épargnés. A partir de mardi, le froid va s'accentuer en Lozère et dans le Gard. La journée la plus froide sera jeudi.

Un froid glacial va s'abattre sur toute la France dès mardi. Le Gard et la Lozère vont également frissonner. De fortes gelées sont à prévoir. Des températures inférieures en moyenne de "quatre à huit degrés" aux normales saisonnières, selon Météo-France, qui ne s'attend toutefois pas à des records de froid.

Attention aux verglas

La nuit, en Lozère comme dans le Gard, les températures seront négatives toute la semaine. Mardi, il fera -2°C à Nîmes et -6 °C à Mende par exemple. La journée la plus froide de la semaine sera jeudi. Météo France annonce -4 °C à Alès, -6°C au Vigan et jusqu'à -12 °C à Langogne.

En journée, les températures ne seront pas beaucoup plus élevées. Sous un grand soleil, jeudi, il fera -5 °C à Marvejols en Lozère. Dans le Gard, 1°C à Nîmes et Alès et -1°C à Saint-Hippolyte du Fort.

Les départements du Gard et de la Lozère, ainsi que les pompiers appellent les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes à cause du verglas.

Vague de #froid sur la France la semaine prochaine: les températures baissent à partir de lundi

➡Tenez-vous informés https://t.co/COdIvKFnOe pic.twitter.com/jpoxonmZPl — Météo-France (@meteofrance) January 13, 2017

Le gouvernement mobilisé

Le ministère de la Santé rappelle que le froid peut avoir de lourdes conséquences sur la santé : "gelures, hypothermies, déclenchement de crises d’asthme et d’angines de poitrine, développement d’infections broncho-pulmonaires". Les personnes à risque sont invitées à limiter leurs activités extérieures.