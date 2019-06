Ce samedi, la température a frôlé les 40° en Creuse dans le secteur de Bonnat

Ce samedi a été la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire en Creuse. Bonne nouvelle, les températures vont bien retomber dès cette nuit.

Creuse, France

Chaud chaud chaud, il a fait chaud ce samedi en Creuse. Les températures maximum enregistrées par Météo France sont là pour en témoigner :

39.8° à Bonnat

38.7° à Auzance

38.4° à Genouillac

38.2° à Guéret

38° à Aubusson

36° à Pontarion

34.8° à La Courtine

34° à Bourganeuf

33.8° à Gentioux-Pigerolle

C'est bientôt fini !

Si vous en avez marre de cette chaleur, bonne nouvelle, les températures vont fortement baisser cette nuit, elles atteindront 18° ou 19°.

Et la journée de demain, tout en étant plus chaude que les normales saisonnières, sera tout-de-même relativement plus fraîche, avec des températures maximum qui devraient rester autour de 30°.