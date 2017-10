Centrale du Tricastin : les travaux de renforcement de la digue démarrent ce lundi

Les travaux de renforcement de la digue entre la centrale nucléaire du Tricastin et le canal de Donzère-Mondragon dans la Drôme démarrent ce lundi. Ils doivent être terminés à la fin du mois d'octobre, le redémarrage de la centrale en dépend.

Soyez prudents sur les routes autour de la centrale du Tricastin. Les travaux qui visent à renforcer la digue entre la centrale nucléaire et le canal de Donzère-Mondragon doivent démarrer ce lundi.

Renforcement de la digue

Des travaux de préparation ont déjà commencé la semaine dernière, notamment pour mettre en place le chemin d’accès des camions à la digue. - EDF

Ces travaux sont réalisés à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) afin que la digue résiste à un séisme hors nome, cinq fois plus puissant que le plus important jamais enregistré dans la région. L'ASN a ordonné à EDF de stopper la centrale nucléaire du Tricastin provisoirement, le temps que le groupe puisse réaliser ces travaux et prouver leur efficacité.

C'est donc une première, les quatre réacteurs de la centrale du Tricastin sont à l'arrêt depuis le milieu de semaine dernière, le temps de réaliser ces travaux qui doivent être terminés le 31 octobre prochain. Le dernier réacteur a été stoppé dans la nuit du mardi 3 octobre au mercredi 4 octobre.

Défilé de camions

Les travaux de renforcement de la digue entre la centrale du Tricastin et le canal de Donzère-Mondragon démarrent ce lundi. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le groupe VINCI Construction est chargé des travaux. Il n'est pas question de prendre du retard puisque le redémarrage de la centrale nucléaire du Tricastin en dépend.

Un réunion de chantier est prévu sur le site ce lundi matin. Des travaux de terrassement vont ensuite être effectués. Près de 150 chargements de remblai vont être déversés dans les prochains jours pour renforcer deux zones au pied de cette digue, sur une portion de 400 mètres, en amont de la centrale.

Il y une dizaine de jours, des travaux complémentaires ont été terminés. 2.400 big bags, de gros sacs blancs, sont venus renforcer le muret de protection périphérique de la centrale.