Centrale nucléaire du Tricastin : la grappe de combustible décrochée, sans incident

Pierrelatte, France

C'est une intervention pas banale qui s'est déroulée ce dimanche à la centrale nucléaire du Tricastin. Il s'agissait de résoudre un incident technique pas inédit mais rare : une grappe de combustible était restée accrochée aux "éléments internes supérieurs", une sorte de chapeau qui maintient les assemblages d'uranium au fond de la cuve du réacteur.

Douze intervenants, pendant 8 heures

Après un entraînement de plusieurs jours sur une maquette à Chalon-sur-Saône, douze personnes sont intervenues sur le réacteur numéro 2 ce dimanche. L'opération a duré 8 heures.

Un premier outil a été positionné pour enserrer l'assemblage et éviter qu'il chute. Un second outil a été utilisé pour désolidariser l'assemblage des éléments internes supérieurs. Ces deux outils ont été créés spécifiquement pour cette intervention après un incident similaire à Tricastin en 2008.

L'assemblage doit désormais être transféré de la piscine du réacteur à la piscine d'entreposage du combustible usagé.

Pas de rejet d'après EDF et l'ASN

EDF surveille en continu la radioactivité sur son site et à l'extérieur. Aucun rejet n'a été détecté pendant l'intervention. L'Autorité de Sûreté Nucléaire explique qu'il aurait pu avoir rejet si l'assemblage était tombé, ce qui n'est pas le cas. Aucune émission anormale donc.

La Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité de son côté explique que "les balises de la CRIIRAD situées à Saint-Marcel-d'Ardèche et Avignon pour le Sud et Montélimar pour le Nord n'ont pas détecté d'anomalies ce week-end".

La CRIIRAD dénonce néanmoins le manque d'informations en amont communiquées par l'exploitant EDF. Des associations environnementales et anti-nucléaires, comme le réseau Sortir du Nucléaire, Stop Tricastin, Greenpeace, regrettent également "cette opacité et la mise en danger des populations".