Le centre commercial B'Est doit ouvrir ses portes au public le 11 avril 2018, à Farébersviller. Tandis qu'en coulisse, ouvriers et commerçants s'activent afin que tout soit prêt pour l'évènement, focus sur ce site de 30 hectares qui se veut respectueux de l'environnement.

Farébersviller, France

C'est une date que les amateurs de mode, les habitants du secteur ou les curieux ont coché sur leur calendrier. Le 11 avril 2018, le centre commercial B'Est de Farébersviller, ouvre ses portes. Le public pourra alors découvrir ce site de 30 hectares qui se veut respectueux de l'environnement et sa centaine de commerces et de restaurants.

Des contrôles de la Commission de sécurité jusqu'à présent concluants

Mais c'est une vraie course contre la montre qui s'est enclenchée afin que les 800 salariés soient prêts à la date butoir. "Le planning est tenu", confiait à France Bleu Lorraine Nord au mois de février 2018 Vincent Xolin. Affirmation toujours maintenue de la part du directeur de développement de CODIC France, promoteur du projet B'Est. "On est dans les temps".

Ecoutez le reportage sur les travaux au centre commercial B’Est, une semaine avant son ouverture officielle. Copier

Dans ces 55 000 m² de surface commerciales, hormis les zones de loisirs, le gros des travaux est terminé. La plupart des commerçants ont d'ailleurs commencé à s'installer, ou le sont déjà.

Comme toujours, c'est un peu la ruche au dernier moment, tout le monde s'agite dans tous les sens." Vincent Xolin, directeur de développement de CODIC France

Certains commerces sont encore en travaux, à une semaine de l’ouverture du centre commercial B’Est, à Farébersviller. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Dans le salon de coiffure Franck Provost, au centre commercial B’Est, les ouvriers terminent les finitions. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Dans les allées du centre commercial B’Est, les ouvriers s’activent pour terminer les derniers détails avant l’ouverture prévue le 11 avril 2018. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Surtout, le directeur des opérations du chantier est "rassuré" par rapport au respect du calendrier concernant les commissions de sécurité. Essentiels, les contrôles de ces agents permettront juridiquement l'ouverture des lieux au public. Des inspections qui se sont révélés pour l'heure concluantes.

A peu près 40% des matériaux utilisés proviennent de la région et de ses environs

Autre motif de satisfaction pour le promoteur immobilier, celui environnemental. Plus de La moitié du complexe de 30 hectares est composé d'espaces verts (18 hectares). S'il reste encore à planter une partie des 25 000 arbres et arbustes, la toiture végétale, elle, est depuis longtemps terminée. Répartie sur près de 22 000 m² elle n'offre que des avantages estime Vincent Xolin: "Elle permet de renforcer l’isolation du bâtiment, donc ce sont des économies de chauffage et de climatisation".

Quand ce ne se sont pas des plantes, ce sont des panneaux solaires: 4 700 m² ont été installées. "C'est l'une des plus grosses unités de production de central solaire de Moselle, et surtout pour B'Est, c'est 20 000 euros d'économies chaque années sur la facture électrique car nous consommons ce que nous produirons."

Une façon de faire rimer écologie et économie. Le promoteur immobilier, Codic, a également décide de jouer la carte du local jusqu'au bout. A peu près 40% des matériaux utilisés pour construire B'Est proviennent de la région ou de ses environs. "C'est un lieu pour tous qui va au-delà du simple temple de la consommation qui n'intéresse plus personne", explique Vincent Xolin. Face à Internet et l'essor du e-commerce, c'est donc sur une stratégie verte sur laquelle B'Est a notamment misé pour attirer le consommateur.

Si on veut continuer à faire du commerce en dur, et je pense qu'on continuera à faire du commerce en dur, il faut aussi que l'on sache se réinventer et se remettre en question." Vincent Xolin, directeur de développement de CODIC France

Réponse à partir du 11 avril 2018, pour constater, ou non, l'affluence des clients.