Certains activistes de Greenpeace délogés à Sète

Sète, France

Au moins cinq activistes de Greenpeace qui bloquaient le déchargement d'un cargo de soja sur le port de Sète ont été délogés lundi matin par des employés du port. Des employés qui auraient découpé les cadenas des activistes enchaînés aux grues de déchargement avec des meuleuses, ce qui n'est "pas possible réglementairement". "Effectivement nous sommes montés avec les grutiers... on a discuté avec eux sans qu'il y ait d'intervention (policière)", explique à l'AFP Marc Antoine, directeur du port de commerce de Sète. Selon lui, les activistes ont accepté de descendre et ont certifié à l'huissier qui se trouvait en bas que "tout s'était passé dans la plus grande gentillesse".

Pour Jean-Claude Gayssot, ancien ministre communiste et président du Port de Sète-Sud de France, "tout s'est passé de manière pacifique". Selon lui, le personnel du port était "très remonté parce qu'ils allaient être mis en chômage". "On a voulu éviter tout affrontement entre l'association Greenpeace et le personnel. Nous assumons", dit-il en niant la présence d'une quelconque sécurité privée.

Le déchargement du cargo de soja a pu commencer lundi matin. Une dizaine d'activistes étaient encore enchaînés sur des grues de déchargement.

Greenpeace France bloquait depuis vendredi le déchargement d'un cargo de soja venu du Brésil à Sète pour dénoncer l'absence d'engagement du gouvernement sur les causes du réchauffement climatique. Derrière le soja, "se cachent de la déforestation et des émissions massives de gaz à effet de serre qui réchauffe notre planète."

(Avec l'AFP)

