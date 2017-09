Ces deux pompiers de l'Eure vont venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma

Gentil de Passos et Damien Dupety quittent l'Eure lundi pour rejoindre les Antilles. Ces deux pompiers partent pour une mission de dix jours sur les îles dévastées par la tempête.

Gentil de Passos connaît bien les situations d'urgence. À 52 ans, il a vécu une vingtaine de missions à l'étranger, du Népal aux Philippines en passant par Haïti.

Pompier à Gaillon, dans l'Eure, il est aussi le référent de l'antenne euroise du groupe de secours catastrophe français, une association de sapeurs-pompiers qui envoie ses bénévoles pour venir en aide aux victimes de catastrophes. Avec Damien Dupety, pompier à Louviers, et un autre collègue, ils rejoignent Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, lundi, pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma.

Gentil de Passos et Damien Dupety lors de leur mission au Népal après le tremblement de terre de 2015 - DR

Dix jours dans les Antilles

"Nous ne savons pas encore où l'on va aller exactement. La préfecture nous enverra ensuite sur l'une des îles touchées par l'ouragan, en fonction des besoins", explique Gentil de Passos. "Nous partons avec du matériel de potabilisation de l'eau, une équipe médicale, des drones pour de la reconnaissance, dans l'objectif de sécuriser les lieux et d'aider les personnes sur place."

On s'attend à voir des terres dévastées et des personnes traumatisées" - Gentil de Passos

"Ce n'est pas la première catastrophe naturelle que je vais vivre, ni la dernière malheureusement", raconte le pompier de Gaillon. "C'est souvent les mêmes scènes que l'on rencontre. Tout est dévasté et les personnes sont traumatisées. Il faut surtout les prendre en charge, plus elles verront de secouristes, plus elles seront rassurées."

Les pompiers eurois en mission en Haïti. - DR

Si vous voulez faire un don au Groupe de secours catastrophe français, vous pouvez vous rendre sur leur site internet.