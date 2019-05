Ces espèces de plantes ou d’animaux qui nous envahissent en Bourgogne

Le Ragondin est une espèce de mammifères de la famille des Myocastoridae,.Leur nombre les rendent envahissants et nuisibles.

Bourgogne-Franche-Comté, France

L’introduction de ces espèces à plusieurs causes. Certaines comme le ragondin ont été importées volontairement. Ce gros rongeur est originaire d'Amérique du sud. On l'a ramené en Europe au XIXème siècle pour sa fourrure. Comme il n'a pas de prédateur naturel, il a proliféré.

D’autres espèces sont arrivées chez nous par hasard, par les transports de marchandises, c'est le cas du moustique tigre ou du frelon asiatique.

Il y a enfin parfois une introduction naturelle. La chenille processionnaire par exemple, vivait tranquille à l'ombre des pins méditerranéens mais à la faveur du changement climatique, elle est remontée vers le nord. Ces différents types d'introductions sont aussi valables pour les plantes invasives, comme la Renouée du japon ou l'Ambroisie.

Un nid de frelons asiatiques et ses larves © Maxppp - Christophe Barreau

Des espèces nuisibles

Dans certains cas, ces espèces créent un déséquilibre. Le frelon asiatique décime les colonies d'abeilles et d'autres insectes. Il faut donc limiter au maximum sa prolifération.

Parfois ce sont des raisons de santé publique qui poussent à prendre des mesures de lutte. Le moustique tigre, par exemple, peut être vecteur de la dengue ou du chikungunya. Le ragondin est lui aussi porteur de maladies. Cet animal d’ailleurs cumule les nuisances : Il fragilise les berges des rivières en creusant des galeries, il fait des dégâts dans les cultures ( il adore le maïs) et se goinfrent de plantes aquatiques.

La Renouée du Japon pousse le long des routes et en bordures de cours d'eau. © Maxppp - Claude Prigent

Des plantes envahissantes

Les plantes invasives génèrent le même genre de nuisances. La Renouée du Japon par exemple, colonise les bords de route et les berges. Sa présence envahissante élimine les autres espèces de plantes. Du coup les oiseaux et autre reptiles se retrouvent le bec dans l’eau ou plus exactement à la diète. L'écosystème est donc menacé.

L’ambroisie que l'on trouve par exemple en Côte d'Or se développe également à toute vitesse dans les cultures, mais elle pose surtout un problème de santé publique. Son pollen est très allergisant. Un site internet a été mis en place "signalement-ambroisie.fr " pour mesurer son développement et contrôler son expansion.