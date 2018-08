Dijon, France

C'est très agréable de se baigner dans une eau naturelle

Beaune Côté plage offre un mur d'escalade et un plongeoir aux baigneurs © Radio France - Stéphane Parry

34° dans l'air, 24° dans l'eau. Ce mercredi, les quatre bassins d'eau naturelle du site de Montagny-les-Beaune sont bien garnis. Valérie a fait le déplacement d'Autun : "c'est très agréable de se baigner dans une eau naturelle, sans chlore, sans produits chimiques. Ça ne fait pas mal à la peau. On peut nager sans se bousculer. On n'est pas les uns sur les autres. Le cadre est très agréable".

Sa cousine Christelle venue de St-Laurent-du Var près de Nice et en vacances en Bourgogne est du même avis : "avant de repartir dans le Sud, j'ai voulu tester l'endroit. C'est magnifique. Le site est superbe et le traitement de l'eau par le milieu naturel, c'est très bien."

Valérie et Christelle apprécient la baignade dans une eau naturelle © Radio France - Stéphane Parry

45 000 visiteurs depuis le début de la saison

Depuis l'ouverture du site en 2014, Beaune Côté plage a déjà accueilli 200 000 visiteurs. "On est au delà de nos prévisions", admet Denis Thomas, le vice-président de la communauté de commune Côte et Sud. "Cet été on va atteindre 50 000 visiteurs, c'est le record." Il faut dire qu'avec ses quatre bassins de baignade, son mur d'escalade, son plongeoir, le site a de quoi plaire. "La rançon du succès, c'est qu'au delà de 1500 visiteurs à la journée, on refuse du monde," ajoute Denis Thomas.

Le site de Beaune Côte plage compte quatre bassins, tous en eau naturelle © Radio France - Stéphane Parry

+ 25% de fréquentation à Arc-sur-Tille

Il n'y a pas que le site de Montagny-lès-Beaune qui profite d'une météo exceptionnelle cet été en Côte-d'Or. A Arc-sur-Tille, depuis le fin du mois de juin, la base nautique ne désemplit pas : "certains jours, on compte jusqu'à 4000 personnes sur la base nautique," reconnaît Ludovic Rochette, le président de la communauté de commune de Norges et Tille. "On a eu des pics de fréquentation à la fin du mois de juin, début juillet et sur cet fin du mois d'août," ajoute l'élu. "Au total, on est à +25% d'augmentation de la fréquentation par rapport à un été classique."

La base nautique bénéficie enfin d'un déplacement de la clientèle habituée à fréquenter le lac Kir et qui se dirige de plus en plus vers la base nautique d'Arc-sur-Tille.