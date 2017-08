Cet été, la météo fait le yo-yo en Loire-Atlantique et en Vendée

Depuis début juin, la météo passe des pics de chaleur à une pluie froide toute automnale en Loire-Atlantique et en Vendée. Les températures font les montagnes russes et notre moral aussi.

L'été est enfin de retour ! Au moins pour quelques jours... Mais, vu le temps de ces dernières semaines, on va se dire que c'est toujours ça de pris. Parce que, depuis début juin, la météo fait le yo-yo en Loire-Atlantique et en Vendée. Elle oscille entre les pics de chaleur et une pluie froide toute automnale.

De l'air froid et humide arrive régulièrement de l'Atlantique

Pourquoi ? Parce que l'anticyclone des Açores résiste moins bien que d'habitudes aux perturbations de l'Atlantique explique Ange Noiret de la Chaîne météo : "du coup, ça nous amène du vent d'ouest/nord-ouest depuis l'océan Atlantique. Il est plus humide et porteur d'une masse d'air plus fraîche et, du coup, le temps et plus maussade. Alors que si l'anticyclone était plus présent, le temps serait plus sec. Il y aurait également un vent de sud-ouest à sud, un vent qui vient directement du Maghreb et de l'Espagne. En général, en été, on a plus souvent ce vent de sud que ce vent de nord-ouest comme on a eu, là, plus souvent cet été. Ces périodes maussades reviennent donc assez régulièrement, avec des températures en dessous des normales de saison. Et elles sont entrecoupées de périodes de beau temps puisque les perturbations passent et, entre deux perturbations, il refait chaud".

Un mois de juin très ensoleillé

Si on regarde les relevés météo dans le détail, on voit bien que le temps souffle sur nous le chaud et le froid. Il a par exemple fait plus de 36 degrés le 19 juin à Nantes et à La-Roche-sur-Yon, les deux départements ont été placés en vigilance orange pour la canicule et ils ont étés respectivement baignés de 293 et 287 heures de soleil, bien plus qu'un mois de juin classique. Même chose début juillet, avec plus de 34 degrés le 5.

© Radio France - Lola Fourmy

Juillet beaucoup plus gris

Mais on a aussi eu droit à tout le contraire ! Pas plus de 20 degrés de température maximale le 23 juillet à Nantes ! 7,9 petits degrés au matin du 19 août, pas loin du record de 1956 (5,6 degrés). Et ce n'est pas mieux au niveau du soleil : avec seulement 186 heures en juillet à La-Roche-sur-Yon contre 235 habituellement et 50% d'ensoleillement en moins pour début août par rapport à la normale sur nos deux départements, on fait autant grise mine que le temps.

© Radio France - Lola Fourmy

Cet été 2017 est donc assez surprenant, mais en regardant les moyennes, dans quelques années, on ne s'en rendra pas compte, "parce que, si on fait la moyenne des températures sur juin, juillet et août, on a quand même sur un été bien chaud", conclut Ange Noiret de la Chaîne météo.