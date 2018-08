Concarneau, France

"On est bien sur de la navigation". Olivier Sanz, le directeur technique de la base de Concarneau pour l'association des Glénans est formel : le travail sur le bateau "l'archipel", c'est n'est pas juste de la manutention. "On est sur de la navigation au moteur, mais on découvre la mer. Il y a aussi développement du sens marin, avec la lecture de cartes, la découverte des marées. Et ça a une énorme importance pour nous, il faut que ce soit du 100% de réussite".

L'archipel, vénérable navire de transport âgé de 60 ans

Sur ce navire en bois de quelques mètres de long, mais qui peut encaisser 5 tonnes de charges, l'équipage est composé de 5 ou 6 bénévoles, ou vacataire des Glénans. Une mission quasi quotidienne pour ravitailler les stagiaires, dont les 4 sites accueillent au maximum de l'été 450 personnes. Soit 1000 repas par jour. "En gros, comme une grande restauration collective" Gwen, le responsable logistique connait le procédé par cœur, ça fait une paire d'années qu'il fait ça.

L'archipel, au coeur du dispositif © Radio France - Benjamin Bourgine

Les pains, les bières et les cidres locaux partent en mer

La marchandise est d'abord rassemblée au centre des Glénans, à Concarneau. Chargée sur un gros camion, puis ce camion rejoint la cale des voleurs, au fond du port de pêche. Là, l'Archipel arrive, et trois prestataires les rejoignent. Un boulanger, un brasseur et un fournisseur de cidre et de jus de pomme.

Charger et décharger, le mythe de Sisyphe adapté aux Glénans © Radio France - Benjamin Bourgine

Une heure de manutention, et retour vers le large.

Une bonne heure de travail sur le quai. décharger les caisses vides, remplir les pleines, faire monter à bord les 5 énormes palettes. De quoi se donner une bonne suée. Une fois tout à bord, l'équipage largue les amarres et repart vers le petit paradis sud-finistérien où croisent les voiliers des stagiaires. Là-bas, tout ce qui se mange ou se boit vient de cette précieuse liaison avec "l'archipel". En autonomie.