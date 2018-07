Auvergne, France

Après 11 ans de travail et trois tentatives pour obtenir cette inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, l'heure est logiquement à la célébration.

Les félicitations arrivent d'ailleurs de toutes parts, à commencer par les soutiens et partenaires de cette candidature.

Une première fête officielle vendredi

Tous soulignent le caractère exceptionnel de cette inscription puisque la Chaîne des puys - faille de Limagne est le premier site de l'Hexagone à recevoir ce label Unesco au titre du patrimoine naturel. Un succès qui sera fêté ce vendredi, 6 juillet, au sommet du Puy-de-Dôme en présence de Sébastien Lecornu, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire.

Plus de touristes dès cet été ?

Et pour la suite ? C'est encore un peu flou... "Il y aura bien sûr une signalétique", confirme Jean-Yves Gouttebel, le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. "On avait déjà préparé un peu tout ça, on va le sortir des lieux de stockages !" Le label Unesco va donc s'afficher mais y-aura-t'il un effet palpable dès cet été ? "Je sais que lorsqu'Albi a été inscrit, la même année ça a été 20 à 30% de visiteurs de plus", assure l'élu qui veut privilégier la qualité de l'accueil à la quantité de touristes.