Anderny, France

Conséquence de la chaleur de ces derniers jours : les moissons sont avancées. Prudence d'ailleurs si vous croisez sur les routes des moissonneuses et des tracteurs avec remorque, les agriculteurs sont de sortie. Gérard Léonard, céréalier à Anderny, dans le Pays Haut meurthe-et-mosellan, a commencé sa récolte ce jeudi. Ce n'est que la 3e fois en 25 ans qu'il démarre ses moissons fin juin, au lieu de la mi-juillet en règle générale:

Démarrer la moisson fin juin, c'est rare

Perché dans la cabine de la sa moissonneuse ultra-moderne, Gérard Léonard le reconnait : débuter les moissons si tôt, c'est assez rare : "On démarre plus tôt que d'habitude, oui c'est assez rare. L'an dernier, on avait commencé le 8-9 juillet. S'il n'y avait pas eu de coup de chaleur cette année, on aurait débuté mi-juillet. La chaleur accélère la maturité des grains".

La récolte s'annonce plutôt bonne

Le céréalier lorrain débute sa moisson par de l'orge qui servira à la fabrication de la bière, et à vu d'oeil, la récolte s'annonce "plutôt bonne, c'est bien parti, ça devrait faire de la bonne bière!" Pour s'assurer de la qualité des grains, un échantillon est prélevé et emmener à la ferme, où l'orge est analysée par une machine, notamment son taux d'humidité. Les céréaliers vont maintenant moissonner sans arrêt jusqu'à la mi août. C'est parti pour un été de travail intense, un été qui devrait être encore chaud et sec selon les prévisions