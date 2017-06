Chaleur dans l'Hérault, pas encore des records mais 36 degrés quand-même à Béziers, 33,4 à Montpellier

Il a fait 33,4 degrés ce lundi sur Montpellier, 36 degrés à Béziers, 37.3 degrés à Nîmes. Ce ne sont pas des records mais 8 degrés au dessus de la moyenne. La chaleur va s'installer.

Dimanche déjà, le mercure avait franchi la barre des 32°C dans un certain nombre de localités de l'Hérault, ce lundi 12 juin, comme prévu, la chaleur s'est étendue et généralisée, même en bordure de mer, comme un peu partout en France d'ailleurs, en raison de la persistance de l'arrivée d'air chaud d'origine saharienne et espagnole, comme on en connaît assez souvent en plein été.

Dans le département de l'Hérault on a souvent dépassé la barre symbolique des 35°C en ce lundi : 36°C à Béziers (station du domaine de Courtade), 35,8°C à Gignac, 35,7°C à Saint-Jean-de-Védas, 35,6°C à Aniane ou Prades-le-Lez, 35,4°C à Montpellier-ville, 35,1°C à Laroque et Pézenas, 34,4°C à l'aéroport de Béziers-Vias.

Pas encore des records, mais 8 degrés au dessus des normales

A la station de Montpellier-aéroport, on a relevé "seulement" la valeur de 33,4°C cet après-midi, ce qui représente un écart de + 8°C par rapport à la normale d'une mi juin. Mais cela ne représente pas un record, car les statistiques de Météo France indiquent des températures supérieures à 35°C du 11 au 13 juin 2014, le 12 juin 1996 aussi.

Et la fameuse canicule de 2003 a débuté sur notre région un 15 juin avec des températures atteignant vite 36 à 38°C. On n'en est heureusement pas là, même si on peut parler pour les 8 jours à venir d'un épisode de forte chaleur sur nos régions.

Ce 12 juin, on peut noter aussi les températures de 37,3°C à Nîmes (Courbessac), 36,4°C à l'aéroport de Nîmes-Garons, 34,4°C à Perpignan.

La chaleur va s'installer

Ce temps chaud, estival, va se maintenir durant les prochains jours jusqu'au début de la semaine prochaine au moins, notamment dans les plaines intérieures avec des valeurs comprises ente 30 et 35°C. Le bord de mer devrait être un peu rafraîchi par la brise de mer, et de dès mardi, les températures auront alors du mal à atteindre 30°C sur les plages.

Un mot sur la température de surface de la mer, encore fraîche la semaine dernière, mais qui commence à se réchauffer avec une valeur voisine de 21 degrés désormais.