Chaleur et pollution : la vitesse abaissée de 20km/h sur les autoroutes et 2x2 voies en Sarthe ce samedi

Sarthe, France

La Sarthe passe ce vendredi au niveau rouge pour la pollution à l'ozone. C'est à dire qu'elle atteint désormais le niveau "d'alerte" (sachant que l'échelle des risques compte deux niveaux : orange et rouge). Cette procédure, valable également pour la journée du samedi 29 juin, entraîne l'application de mesures réglementaires automatiques. En premier lieu, l'obligation de réduire sa vitesse de 20 km/h sur les autoroutes et les 2x2 voies en Sarthe. Autrement dit, la vitesse est limitée à 110 km/h sur les autoroutes et à 70 km/h sur les axes habituellement limités à 90. Par ailleurs, il est interdit de brûler des déchets verts. Les entreprises industrielles, doivent de leur côté, prendre des dispositions pour limiter cette pollution à l'ozone. L'organisme Air Pays de la Loire rappelle également les mesures habituelles de bon sens : éviter de se déplacer en voiture et privilégier les transports en commun.

L'ozone est un polluant essentiellement formé par le trafic routier et l'activité industrielle. Cette pollution est amplifiée par les rayons de soleil et la chaleur. Elle peut irriter les voies respiratoires et provoquer des crises chez les personnes asthmatiques.

