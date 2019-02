Chaleur : journée record à Mont-de-Marsan pour un mois de février

Landes, France

C'est du jamais vu pour un mois de février à Mont-de-Marsan : le thermomètre a affiché 26.7 degrés ce mercredi après-midi. Cette température a été mesurée à 14h50 par la station de Météo France à Mont-de-Marsan.

Le dernier record, pour un mois de février à Mont-de-Marsan, datait du 24 février 1990 : 26.3° C avaient été mesurés à l'époque.

Dax frôle le record de chaleur

A Dax, le record de chaleur pour un mois de février, fixé à 27.2 degrés et datant du 23 février 1990, n'a pas encore été battu à ce stade. Mais il a été presque atteint : il faisait 27.1 degrés à Dax à 15h58 (station météo de Dax-Seyresse).

Dans le département des Landes, d'autres températures exceptionnellement douces ont été constatées ce mercredi : 26.7° C à Retjons (à 15h), 26.4° C à Sabres (à 16h), 25.2° C à Créon-d'Armagnac (à 16h), 25° C à Urgons (à 16h) et 24.2° C à Biscarrosse (à 14h).