Chaleur : la vigilance orange à la canicule prolongée jusqu'à jeudi matin dans la Loire

La vigilance orange canicule est prolongée jusqu'à ce jeudi matin dans la Loire.

La Loire fait partie des six départements maintenus en vigilance orange canicule jusqu'à jeudi 7 heures, selon un bulletin de Météo France. C'est aussi le cas de l'Allier, du Jura, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de la Saône-et-Loire.

Troisième été le plus chaud dans la Loire

"La masse d'air est toujours très chaude sur une grande partie du pays", précisent les prévisionnistes. Le mercure est montée jusqu'à 36 degrés à l'ombre ce mardi sur Saint-Étienne, comme sur Roanne et Feurs. Ce n'est pas un record de chaleur, le thermomètre ayant affiché 37.4 degrés en août 2010. C'est le troisième été le plus chaud dans la Loire, depuis 1947 et le début des relevés de Météo France à la station de Saint-Étienne Bouthéon.

La nuit de mardi à mercredi sera encore difficile puisque des températures similaires aux nuits précédentes. Le point final de cet épisode caniculaire est prévu "entre mercredi et jeudi", Météo France tablant sur "l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse se mettant en place du sud-ouest au nord-est du pays",