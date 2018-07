Météo France prévoit un pic de chaleur entre mercredi et vendredi, avec un risque de canicule. Il va faire jusqu'à 38°C par endroits cette semaine en France d'après les prévisions de l’organisme météorologique contacté ce lundi par France Bleu.

Il va continuer à faire (très) chaud sur toute la France ces prochains jours. Des températures supérieures à 30°C pendant plusieurs jours et des nuits chaudes et étouffantes avec plus d'une vingtaines de degrés : il faut s'attendre à un pic de chaleur en milieu de semaine voir un risque de canicule.

Un épisode caniculaire se caractérise par des journées et des nuits chaudes plus de deux jours d'affilée.

"Il fera chaud sur plusieurs jours et les températures nocturnes resteront élevées, l'organisme n'aura donc pas le temps de récupérer", a indiqué Patrick Galois, prévisionniste à Météo France, joint par France Bleu.

Les prévisions de Météo France (températures moyennes au nord et au sud)

mardi 24 juillet : 31°C / 33°C

mercredi 25 juillet : 31°C / 33°C (localement jusqu'a 38°C en Provence Languedoc : Nimes Carpentras, Avignon)

jeudi 26 juillet : 33°C / 34°C

vendredi 27 juillet : 33°C / 34°C

Des températures étouffantes la nuit

Par exemple, à Paris les minimales de la nuit seront de 21°C mardi et 22°C mercredi, et les maximales iront jusqu'à 32°C mardi, 33°C mercredi et jusqu'à 35°C jeudi.

Des températures 6 à 8 degrés au dessus des normales de saison qui sont de 16°C la nuit et 26°C la journée.

Jusqu'à 38°C à Carpentras

C'est principalement l'est (Metz, Nancy, Strasbourg) qui devrait être concerné par les fortes chaleurs avec 35°C l'après-midi. Sur le Lyonnais on attend 37°C. De la Provence au Languedoc Météo France prévoit même 38°C comme à Carpentras.

"Des températures qui ne sont pas rare dans le sud, mais qui plusieurs jours de suite peuvent être difficilement supportable", a précisé Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

L'ouest devrait être relativement épargné.

Une vague de chaleur durable qui touche toute l'Europe

Selon Météo France après un répit de courte durée ce week-end du 28-29 juillet, les températures devraient à nouveau remonter la semaine prochaine.

Toute l’Europe est concernée par cet épisode de chaleur.

Chaleur : Les bons réflexes à adopter - © Visactu -