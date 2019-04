Challans : la mairie dépose une montagne d'ordures en centre-ville pour interpeller sur les dépôts sauvages

Vendée, France

Le sujet avait déjà déclenché la colère du maire lors du dernier conseil municipal. Ce lundi 1er avril, Serge Rondeau est passé à l'action. L'édile de Challans a fait déposer par ses services techniques un tas de détritus ménagers sur la place de Gaulle, au centre de la commune.

Chaque mois ce sont plus de 200 m3 de déchets abandonnés qui sont enlevés à Challans! Ces comportements égoïstes relèvent de l’incivilité caractérisée"

- La mairie de Challans

73 points d'apport volontaire

Le maire est d'autant plus furieux que la mairie, dit-il, "mobilise des moyens importants" pour le traitement des déchets. "Challans Gois Communauté organise la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers avec un passage une fois par semaine pour les déchets non recyclables et une fois par quinzaine pour les sacs jaunes. Il y a sur le territoire de la communauté de communes 73 points d’apport volontaire", pour une commune de 25.000 habitants.