Chambéry : l'école du Biollay s'organise pour lutter contre la chaleur

La canicule s'installe en France. L'alerte orange épargne pour l'instant les Pays de Savoie mais sans doute plus pour longtemps. Le mercure dépasse les 35 degrés et les établissements scolaires doivent s'adapter. Reportage à l'école du Biollay à Chambéry.

Pas de chance, les salles de classe de l'école élémentaire du Biollay "sont exposées plein sud" explique la directrice. Depuis quelques jours, tous les volets sont donc fermés pendant les cours. En face, à l'école maternelle, une attention particulière est portée à la salle de sieste et l'hydratation des plus petits. Ici, 350 élèves doivent faire avec la chaleur qui s'installe en Pays de Savoie.

Règle numéro 1 : aérer puis...se calfeutrer

A l'école, pas de ventilateur. L'enjeu quotidien est donc de préserver le peu de fraîcheur matinale explique la directrice Pauline Ducretet, et cela demande une certaine organisation : "Les volets sont tirés dès le matin, les salles sont ventilées en matinée, puis on referme tout. Les enfants sont nombreux dans les classes et ça devient vite intenable".

Une salle de classe de l'école, volets fermés. © Radio France - Nicolas Peronnet

Règle numéro 2 : hydrater les enfants au maximum

De retour de récréation, c'est verre d'eau obligatoire pour tous en maternelle. "On les incite à boire plus régulièrement" confirme Elise Bardinet, l'une des institutrices. "Les plus grands ont l'autorisation d'amener des bouteilles d'eau. Les plus petits ont des distributions d'eau collectives et peuvent aller boire au lavabo dès qu'ils le souhaitent" ajoute la directrice.

Règle numéro 3 : garder la salle de sieste "au frais"

La salle de sieste est un endroit stratégique. Comme les salles de classe, elle est aérée le matin puis plonger dans le noir dès que le thermomètre s'affole. Il y a d'autres petites astuces détaille Dominique Milanese, qui s'occupe de 27 élèves en petite section : "Ils ont des serviettes de bain sur le matelas, et on leur explique des postures, rester les jambes écartées et les bras décollés du corps".

La salle de sieste de l'école du Biollay © Radio France - Nicolas Peronnet

Règle numéro 4 : l'école "hors les murs"

Depuis le début de l'épisode caniculaire, les instituteurs utilisent le couloir de l'école maternelle, beaucoup plus frais, pour certaines activités comme les comptines. Pour les élèves de l'école élémentaire, la lecture, les récitations et des ateliers théâtre sont régulièrement délocalisés dans la cour, à l'ombre des arbres.