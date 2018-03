Chambéry : près de 300 kilos de déchets ramassés en trois heures au bord de la Leysse

Par Caroline Pomès, France Bleu Pays de Savoie

Près de 300 kilos de déchets ont été ramassés ce samedi matin au bord de la Leysse et de l'Hyère en trois heures. Une trentaine de bénévoles de l'association World Clean Up ont organisé un premier nettoyage citoyen dans les endroits les plus sales de Chambéry.