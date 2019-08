Championnats du monde de voltige : une compétition pas vraiment éco-responsable

Châteauroux, France

Pour ces huit jours de compétition de voltige aérienne, les organisateurs ont prévu 11 000 litres de carburants. Car pour faire tourner le manège aérien, il faut bien ça : chacun des 63 pilotes en lice effectuera au moins quatre tours dans les airs. Pendant chaque passage, les moteurs des avions resteront allumés, entre l'allumage et l'atterrissage, entre 20 et 25 minutes.

à lire aussi VIDÉOS - Voltige aérienne : les meilleurs pilotes de la planète réunis à Châteauroux

Et les moteurs des avions de voltige, similaires à des moteurs à bougies utilisés sur les voitures, consomment en moyenne un litre de carburant par minute. Ainsi l'équipe de France de voltige a prévu de consommer 20 litres de carburant par passage d'un de ses pilotes.

Une conduite pas vraiment éco-responsable, mais pour Morgan Proth, mécanicien de l'équipe de France de voltige, c'est « compliqué à marier avec du pilotage de précision, que ce soit en Formule 1, ou dans tous les sports mécaniques. »

Morgan Proth, mécanicien de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Copier

A côté de ça, la fédération de voltige fait des efforts pour réduire son impact écologique : pendant toute la durée de l’événement, les déplacements des pilotes entre l'hôtel et la piste. Toute forme de gaspillage est proscrite, des restes de repas à la moindre goutte d'huile de moteur ou de lubrifiant.

Et puis les organisateurs font très attention à la pollution sonore : beaucoup des avions en compétition seront équipés d'hélices "quadripales." C"est-à-dire que les hélices sont équipées de quatre branches, et non plus trois. Pour des raisons d'aérodynamisme, les pales sont donc plus courtes, et donc moins bruyantes.