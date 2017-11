Changement climatique: en Creuse, les pins corses remplacent les hêtres

Des étés de plus en plus secs, des hivers de plus en plus doux. La forêt creusoise change de visage. A Saint-Léger-le-Guérétois, la commune et l'ONF ont choisi de planter 6 mille 700 pins corses adaptés à un climat "méditerranéen".

Va t'on un jour entendre les cigales chanter dans les forêts creusoises ? Ce n'est pas impossible.

Les agents de l'ONF, l'Office National des Forêts, achèvent de planter 6 mille 700 pins corses sur la colline du Maupuy, tout près de Guéret. C'est une illustration du changement climatique.

La commune de St Léger-Le-Guérétois a fait couper 30 hectares de forêt. Principalement des douglas et des épicéas. Aujourd'hui , elle replante, mais elle tient compte de nos étés de plus en plus secs et de nos hivers de plus en plus doux.

Selon Météo France, on va gagner 2° en 20 ans" - Ludovic Chavalarias, technicien de l'ONF

Ce qui va changer pour nos forêts Copier

Un des pins corses plantés sur le Maupuy © Radio France - Olivier Estran

Les hêtres poussent mal et se dessèchent ces dernières années

Sur une première parcelle de 8 hectares, la commune de Saint-Léger-Le-Guéretois vient de planter 6 mille 700 pins corses, 3 mille 200 épicéas et 750 sapins pectinés.

Au printemps prochain, sur un autre secteur de 22 hectares, la commune fera planter 2 mille 500 pins corses, 6 mille mélèzes et 17 mille douglas. Les résineux ont une croissance "rapide" (une cinquantaine d'années) et sont recherchés par l'industrie pour le bois de construction et la pâte à papier.

Il y ' aura aussi 200 chênes à feuilles rouge, mais juste pour faire joli.