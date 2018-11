Changement climatique : les forêts vosgiennes menacées

Épinal, France

Scolyte de l'épicéa, chalarose du frêne. Des insectes parasites qui profitent de conditions climatiques anormales pour proliférer sur des arbres affaiblis notamment par une sécheresse persistante. "Dans 10 ans dans les Vosges, il n'y aura plus d'épicéas en plaine" prophétise Denis Dagneaux directeur départemental de l'Office National des Forêts.

L'ennemi est un petit coléoptère qui s'attaque à l'arbre entre l'écorce et le bois et coupe toutes les circulations de sève. "En l'absence de traitement préventif ou curatif à grande échelle, la seule solution est de couper les spécimens atteints et de les remplacer par des essences plus résistantes, mais que l'on doit encore tester" souligne Cyril Vitu, ingénieur forestier.

En l'absence de solution à court terme, les élus des 300 communes forestières des Vosges s'inquiètent. Les dégâts sont déjà visibles et les recettes de l'exploitation des forêts publiques comme privées, compromises à terme.

Le forum experts-élus, organisé ce mercredi 28 novembre à l'école nationale supérieure de technologies et industries du bois d’Épinal a dressé un constat alarmant de la situation, mais sans apporter de réelles solutions.