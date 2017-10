Changement d'heure : "On économise l'éclairage d'une ville de 800.000 personnes " (Marie Filhol, directrice de l'Alec)

Depuis près de quarante ans, le changement d'heure est devenu une habitude en France comme dans le reste de l'Union Européenne. L'invitée de France Bleu Isère ce lundi matin revient sur ce phénomène dont l'utilité est parfois questionnée.

En France, cela fait plus de quarante ans que l'on avance en avril et que l'on recule en octobre. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver fait partie des habitudes françaises, à tel point que l'on oublie parfois la raison de son existence. "Il remonte au printemps 1976", rappelle la directrice de l'Agence de l'énergie et du climat à Grenoble Marie Filhol. "Il avait été mis en place suite au premier choc pétrolier. Il s'agissait d'une réaction au besoin d'économiser de l'énergie en diminuant le temps d'éclairage des foyers."

Une utilité qui varie selon les pays

Avec les économies d'énergies permises par l'évolution progressive des comportements et des technologies, certains remettent en cause l'utilité du changement d'heure. "Aujourd'hui, l'ensemble des pays de l'Union Européenne effectue le changement d'heure, mais c'est vrai qu'en fonction des usages de chacun, cela génère du débat", confirme Marie Filhol. "Aux Etats-Unis, les estimations ne sont pas forcément en faveur du changement, car leur consommation d'énergie est différente. Cela dépend des habitudes de chaque pays."

Des économies bien réelles

"Aujourd'hui, changer d'heure reste intéressant", insiste Marie Filhol. Grâce aux estimations de Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on peut évaluer l'impact réel du changement d'heure sur notre consommation d'énergie."La dernière estimation, réalisée en 2010, prévoit ses effets jusqu'en 2030 et même si l'on fait moins d'économies aujourd'hui qu'en 1976, on gagne encore 440 GWh d'énergie chaque année.", résume Marie Filhol. Un chiffre qui ne dit pas grand-chose à première vue, mais que la directrice de l'Adec met en perspective : "Cela représente la consommation d'éclairage de 800.000 foyers en France chaque année."

Et si le changement d'heure n'existait pas ?

Que se passerait-il, si toutefois nous décidions d'arrêter de changer d'heure deux fois par an ? Au-delà des économies d'énergies disparues, la directrice de l'Adec entrevoit des conséquences plus directes : "S'il n'y avait pas de changement, il y aurait certaines régions où il ne ferait pas jour avant 10h du matin." De plus, il faudrait choisir une heure sur laquelle se fixer. Alors, heure d'été ou heure d'hiver ? "S'il fallait envisager un retour à la situation d'avant 1976, l'heure officielle serait l'heure d'hiver.", rappelle Marie Filhol.

