Changements climatiques : la cour régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine met en garde les communes du littoral

Entre 2014 et 2016 les auditeurs ont procédés au contrôle de 22 intercommunalités et communes comprises entre La Rochelle et Biarritz. Objectif : s'assurer que les collectivités ont bien pris en compte le changement climatique et notamment la question du coût financier lié au recul du trait de côte.

La chambre régionale des comptes a rendu son rapport ce lundi matin. Elle refuse de pointer les "mauvais élèves" mais relève tout de même quelques dysfonctionnements.

Problème principal : le manque de cohérence des politiques d'urbanisme

En clair, les communes du littoral ont du mal à céder leur compétence en matière de PLU. L'État souhaite que ces plans soit adoptés au niveau des intercommunalité mais les maires continuent à défendre leur pré-carré. C'est le cas notamment dans le Médoc. Résultat, selon la chambre des comptes, ce territoire a pris du retard face aux risques climatique et à l'érosion du littoral.

L'enquête montre qu'un nombre significatifs de Plan de Prévention des Risques prescrits restent encore à arrêter, en particulier dans le Médoc — Extrait du rapport de la chambre régionale des comptes

Les communes qui contournent la loi pour continuer à distribuer des permis de construire

La chambre des comptes refuse de dénoncer les maires fautifs mais elle pointe les petits arrangement avec la loi littoral rendus possible par une juridiction compliquée et inadaptée. Dans ce document de synthèse il est également question des communes qui contournent la loi pour adapter leurs plans d'urbanisme en évitant par exemple de construire des logements sociaux.

"Il est temps de se réveiller"semble nous dire la juridiction. il y a urgence, car face aux changements climatiques nos enfants auront bientôt les pieds dans l'eau. Plus on investit tôt dans la prévention des risques, moins cela coûtera cher à l'État et aux collectivités.