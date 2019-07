Charente : faites analyser l'eau de votre puits

Angoulême, France

Le laboratoire départemental d'analyses de la Charente vient de se doter de deux machines très sophistiquées, des chromatographes, qui permettent aux scientifiques de détecter dans l'eau jusqu'à 119 molécules de produits chimiques liés à l'agriculture. Il suffit de remplir deux flacons, les stocker à température fraîche, et les ramener au laboratoire le même jour. Les résultats sont connus sous cinq jours.

Les propriétaires de puits n'ont aucune obligation de faire analyser l'eau s'ils ne la commercialisent pas, mais la déclaration d'un puits en mairie est obligatoire. Le kit d'analyse de l'eau de puits coûte 50 euros.

Perturbateurs endocriniens et résidus de médicaments

Pour ce qui est de l'eau du robinet, c'est beaucoup plus simple, grâce à des contrôles quotidiens. C'est d'ailleurs le rôle principal du Laboratoire départemental d'analyses. Le contrôle de la potabilité de l'eau du robinet est d'ailleurs beaucoup plus simple à maîtriser que dans un puits, sujet au ruissellement et à la proximité de zones agricoles.

Le matériel hyper moderne du laboratoire départemental d'analyses permettra demain de contrôler 500 molécules dans l'eau, dont les perturbateurs endocriniens et les résidus de médicaments.