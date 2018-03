L'ouverture de la pêche à la truite a eu lieu ce samedi, et comme convenu, de nombreux pêcheurs ont sorti cannes à pêche, hameçons et appâts pour s'installer près des lacs ou cours d'eau de la Charente Maritime. Comme par exemple au plan d'eau de Béligon, près de Rochefort.

Rochefort, France

Préparer son hameçon, régler le moulinet, puis lancer la ligne le plus loin possible. Ces gestes, Freddie les répètent depuis plus de 30 ans, l'ouverture de la pêche à la truite pour lui c'est une tradition et hors de question de rater ce jour si particulier. " C'est avant tout une belle journée pour être avec sa famille, ses amis, et après pour pêcher du poisson." Et à ce propos, ce premier jour de pêche lui réussit plutôt bien. "J'en ai déjà pris 4 en à peine 1h30 et en plus de belles pièces."

Voir le bouchon en train de couler me donne des frissons.

Juste à côté de Freddie, la canne de Yannick vient de se plier. Cet habitant de Tonnay Charente remonte au bout de sa ligne une truite de près de 27 centimètres. " Elle est magnifique mais je vais la relâcher à la fin de la journée." Ce qui compte le plus pour Yannick, ce n'est pas forcément ramener du poisson à la maison. " Je suis là pour le plaisir d'être dehors et de voir le bouchon disparaître sous l'eau. Quand ça se produit ça me donne des frissons."

Cette truite de plus de 25 centimètres, Yannick la relâchera à la fin de sa journée. © Radio France - Antoine Miailhes

En revanche, pour celles ou ceux qui voudraient faire passer quelques belles truites dans une casserole, il y a des règles à respecter. " Il est important de ne pas dépasser les 6 truites, par pêcheur et par jour ", rappelle Bruno Garcia, garde pêche et représentant de la fédération départementale des pêcheurs en Charente-Maritime. " Respecter ces règles permettra à tout le monde de pouvoir profiter des 17 tonnes de truites qui vont être lâchées au fur et à mesure jusqu'à la fin de la saison". Cette année encore la totalité des truites que vous pourrez pêcher sont des truites d'élevage. " Nous n'avons pas de cours d'eau assez important pour assurer naturellement la reproduction de l'espèce". Raison de plus pour bien respecter la réglementation imposée.