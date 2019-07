Charente-Maritime : l'ONF patrouille pour éviter les feux de forêt

Tout l'été, l'ONF, l'office national des forêts et l'ONCFS, l'office national de la chasse et de la faune sauvage, font des rondes sur les 10 000 hectares de forêts du littoral.

Valéry Bernard (ONF) à gauche et Thierry Josse (ONCFS) à droite.

Charente-Maritime, France

Comment éviter les incendies dans les forêts ? Sur le littoral de Charente-Maritime, cet été, il n'y a eu pour l'instant qu'un seul départ de feu de forêt mais les pompiers sont sur le qui-vive, tout comme les agents de l'ONF (office national des forêts). Ils ont un rôle d'information et de prévention du public, voire de répression des comportements à risque.

10 000 hectares à surveiller

Tout l'été, en Charente-Maritime, l'ONF et l'ONCFS (office national de la chasse et de la faune sauvage) font des rondes sur 10 000 hectares de forêts situés sur la presqu'île d'Arvert, l'île d'Oléron, l'île de Ré et Bussac-forêt, au sud du département.

Ce week-end, les rondes s'effectuaient sur la commune de La Tremblade.

Les parkings sont une étape importante de la ronde de l'ONF. © Radio France - Louise Buyens

Une tour de guet et des caméras

Au cœur de la forêt domaniale de la Coubre, sur la commune de La Tremblade, la tour de guet des Brisquettes permet de surveiller les départs de feu grâce à deux caméras installées en hauteur et qui couvrent les 4 500 hectares du domaine. Autrefois, des ouvriers de l'ONF se relayaient au sommet de la tour pour surveiller la forêt.

L'ONF travaille en partenariat avec les pompiers de Charente-Maritime. Lorsqu'elle repère un départ d'incendie, elle alerte immédiatement les soldats du feu.

La tour de guet fait 53 mètres de haut. © Radio France - Louise Buyens

Une fois au sommet, la vue est imprenable sur la forêt de la Coubre. © Radio France - Louise Buyens

Les caméras permettent de surveiller à distance la forêt. © Radio France - Louise Buyens

9 incendies sur 10 sont causés par l'Homme

Au-delà des moyens techniques, le meilleur remède contre les incendiaires c'est la prévention et la sensibilisation des vacanciers car la majorité des départs de feu sont provoqués par l'Homme.

Les risques sont importants en forêt mais aussi sur les plages ou dans les dunes car elles sont souvent situées à quelques mètres seulement de la végétation.

Les plages aussi sont surveillées. © Radio France - Louise Buyens

Les résidus d'un feu de camp sur la plage du phare de la Coubre, à La Tremblade. © Radio France - Louise Buyens

Il n'est pas rare de retrouver des briquets en pleine forêt. © Radio France - Louise Buyens

1 500 euros d'amende pour du camping sauvage

Les infractions les plus courantes sont le camping sauvage (1 500 euros d'amende), l'apport de feu type réchaud à gaz (135 euros d'amende), la circulation en forêt (1 500 euros d'amende), les dépôts de déchets ou le stationnement dérangeant (35 euros d'amende).

L'année dernière, il y a eu une douzaine de départs de feu dans les forêts du littoral de Charente-Maritime.