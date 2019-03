PHOTOS - Charente-Maritime : la bière brune est très efficace pour piéger le frelon asiatique

Charron, France

C'est une période cruciale ! Du mois de mars au mois de mai, pour les frelons asiatiques, la reine sort de son hivernage et construit un premier nid. Un nid, dit primaire, "pas plus gros qu'un œuf" précise Christian Giraudet, ancien apiculteur et actuel président du syndicat apicole en Charente-Maritime. "Si l'on arrive à piéger la reine, ce sont des centaines, voire des milliers de frelons asiatiques qui ne naîtront pas." Christian Giraudet a encore trois ruches dans son jardin à Charron. En pleine saison, il peut y avoir plus de 45 000 abeilles par ruche, alors pour les défendre d'un prédateur redoutable, il a disposé à moins de deux mètres des pièges à frelons asiatiques.

"Ces pièges sont efficaces, et réduisent la pression des frelons lorsqu'ils stationnent devant les ruches." Des frelons asiatiques qui perturbent l'activité des abeilles, qui restent du coup en position de défense dans la ruche; mais des frelons qui s'attaquent aussi aux abeilles qui sont de retour avec du pollen. Dans le jardin de Christian Giraudet, il y a trois types de pièges. Le premier, le plus répandu, c'est cette bouteille en plastique, avec une entrée sur le côté, ou avec un tiers inversé posé sur la partie supérieure. ( voir photo ci-dessous ).

Piège à frelons asiatiques, bouteille en plastique © Radio France - Gérald Paris

De la bière brune, cela peut paraître surprenant mais le frelon asiatique en raffole

A l'intérieur, "un mélange de couleur rouge, c'est mieux pour l'attirer vraisemblablement". Pour Christian Giraudet, c'est deux tiers de sirop de grenadine, ou de cassis par exemple, et un dernier tiers de bière brune. De la bière, cela peut paraître surprenant mais le frelon asiatique en raffole, et l'immense avantage de cette mixture, c'est qu'elle n'attire pas les abeilles, qui, elles, détestent l'alcool.

La recette peut changer sensiblement. A Dompierre-sur-Mer, le conseil des sages de la commune s'est penché sur le sujet. Là c'est un tiers de bière brune, un autre tiers de vin blanc sec pour repousser les abeilles plus efficacement, et un dernier tiers de sirop de cassis. Des retraités qui estiment qu'il faut informer très largement la population des risques liés à la prolifération du frelon asiatique dans nos deux Charentes. Ils réalisent chaque année un recueil d'informations sur le frelon asiatique, disponible sur le site. Une réunion publique d'information doit être organisée dans les prochaines semaines dans leur commune.

Un autre piège fonctionne également très bien, le classique piège à mouches, type soucoupe volante, avec à l'intérieur la même substance.

Piège à mouches que l'on peut utiliser aussi pour les frelons asiatiques © Radio France - Gérald Paris

Ces types de pièges attrapent aussi de petits papillons, des mouches...

Mais le problème, c'est que ces types de pièges attrapent aussi de petits papillons, des mouches, de petits insectes déjà de moins en moins présents aujourd'hui. "Il n'y a pas de solution miracle" pour Pierre Riveau, le coordinateur du conseil des sages à Dompierre-sur-Mer, "Si l'on doit faire un choix, il vaut mieux limiter la prolifération du frelon asiatique, qui dans certains cas peut aussi tuer un homme. C'est arrivé à Chaillevette, il y a un peu plus de quatre ans."

Mais, entre la peste et le choléra, une nouvelle solution est tout de même possible aujourd'hui. Cela vient du concours Lépine. Un inventeur a créé un piège sélectif. Les frelons asiatiques peuvent y rentrer, se trouvent ensuite piégés trop gros pour ressortir, mais les petits insectes peuvent trouver la sortie. ( voir ci-dessous )

Piège sélectif à frelons asiatiques © Radio France - Gérald Paris

L'entrée se fait par l’entonnoir, et le petit grillage autour ne permet pas au frelon de sortir.

Piège sélectif à frelons asiatiques © Radio France - Gérald Paris

Le frelon asiatique est aujourd'hui présent sur tout le territoire français, sauf en zone de montagne. En Charente Maritime, sa présence est un peu plus marquée dans le sud du département. Il y aurait une simple explication à cette répartition géographique. Dans le nord du département, avec la présence de nombreux marécages et moins d'arbres, le frelon asiatique aurait tout simplement moins d'hébergement naturel pour construire son nid.