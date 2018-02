Un orage de grêle s'est abattu sur le nord de Saintes ce mercredi soir vers 17h50. Et ça a causé des accidents sur l'autoroute A10. Une quinzaine de véhicules touchés mais heureusement, pas de blessés graves.

Saintes, France

Il y a eu un gros orage de grêle vers 17h50 ce mercredi soir au nord de Saintes, entre Taillebourg et Port d'Envaux.

Ca a provoqué des dégâts sur l'autoroute A10. En descendant vers Bordeaux, 3 voitures ont été accidentées. Dans l'autre sens, là, ce sont 9 voitures et un poids-lourd transportant des denrées alimentaires qui ont été touchés par la grêle. Beaucoup de tôles froissées selon les ASF, les autoroutes du sud de la France, mais heureusement, seulement des blessés légers (un adulte et un enfant prises en charge par les pompiers)

Les accidents ont eu lieu quasiment au même moment, et à la même hauteur (tout s'est joué dans un rayon de 300 mètres).

La circulation a été perturbée pendant plus d'une heure sur toute la zone.

Autre accident à cause de la grêle encore, vers 18h cette fois au sud-ouest de Saintes, à Chaniers. 2 voitures impliquées et un blessé léger évacué par précaution à l'hôpital de Saintes.