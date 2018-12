Charente : une école écolo !

L'Isle-d'Espagnac, France

C'est un "premier bois", comme on dit une "première pierre".C'est en bois que l'ossature du groupe scolaire sera construit. Les bottes de paille, fournies par des agriculteurs charentais, seront utilisées pour construire les murs.

La charpente à ossature bois © Radio France - Pierre MARSAT

Plutôt que la rénovation de l'école Jean-Moulin qui datait des années 1970 et demandait une facture conséquente, la mairie de L'Isle-d'Espagnac a choisi de construire ce groupe scolaire avec des matériaux vertueux pour l'environnement. C'est plus écologique, et plus économique : l'énergie consommée sera bien moindre, elle sera même produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit.

Le bois destiné à la construction du groupe scolaire © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage sur le groupe scolaire de L'Isle-d'Espagnac Copier

Interview d'Etienne Besson, architecte Copier