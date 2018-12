Charentes : c'est l'automne indien !

Le 21 Décembre, c'est le premier jour de l'hiver. On a bien du mal à croire le calendrier : en Charente et Charente-Maritime, les températures sont supérieures à 10 degrés depuis quelques jours. Après la sécheresse de l'été, puis l'été indien en septembre, c'est "l'automne indien" en décembre.

Angoulême, France

La sécheresse est bien oubliée, et les averses qui s'abattent sur la Charente et la Charente-Maritime pourrait bien doucher notre enthousiasme à voir la nature jouer les prolongations, à la veille de l'hiver. Mais il est vrai que les haies, que nous avons tondues en octobre, recommencent à pousser. Les légumes de saison sont gros et lourds. Il faudra peut-être tondre à Noël, car la pelouse continue d'évoluer. Pour les arbres et les arbustes, c'est la saison idéale pour planter.

Anne Didulé, fleuriste-pépiniériste à Saint-Yrieix près d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Pour les maraîchers, c'est une aubaine. Les étals des marchés sont remplis de légumes de saison : poireaux, courgettes, poivrons, betteraves. A la société civile d'exploitation agricole Saint-Marc, à Angoulême, les serres ne sont plus chauffées, et les légumes prennent du volume.

Alain Grondin, maraîcher à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

La météo prévoit une chute des températures pour Noël. Les maraîchers craignent des dégâts importants s'il y a du gel, et surtout du verglas. Les pépiniéristes sont plus optimistes : les arbustes ou les arbres que vous plantez en ce moment sont réputés être rustiques dans nos jardins.

Reportage sur l'automne indien Copier