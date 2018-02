Charenton-le-Pont, France

Le constat de Stéphane Leblanc est sans appel : "La cuve à eau est au plus bas, on a bientôt plus d’eau, donc oui c’est inquiétant". Stationné juste à côté, Fabio Leroy confirme : "Moi mes enfants, ça fait deux semaines qu’ils ne sont pas venus chez moi suite à ça, ils sont chez les grands-parents pour éviter la perte d’eau potable". Les pompiers sont déjà passés à deux reprises mais pour l’instant aucune solution n’a été trouvée pour les ravitailler. Ils pourraient également quitter leurs péniches mais comme le précise Stéphane Leblanc "d’une, c’est mon habitation, de deux c’est mon métier, et de trois, c’est ma propriété. Je n’ai pas ailleurs où aller et puis surtout, je ne vais pas laisser ma propriété, sachant que les eaux sont toujours hautes, c’est dangereux".

J’en ai connu des inondations et des interdictions de navigations, mais aussi longue, non"

Les deux bateliers commencent à perdre patience et attendent la décrue avec impatience. "J’en ai connu des inondations et des interdictions de navigations, mais aussi longue, non". En 31 ans, Fabio Leroy n’avait jamais connu de crue qui l’avait empêché de travailler trois semaines. "Ah non, aussi longtemps jamais". Le problème c’est que ces bateliers sont artisans et ces plusieurs semaines sans activités vont peser lourd. "Les salaires, les charges, on prend dans notre trésorerie, on creuse, on tire au maximum".