Charlie, 14 ans : "Monsieur le président, quand est-ce que vous allez réagir ?"

Gréoux-les-Bains, France

Pendant le débat dans la salle de congrès à Gréoux-les-Bains, Charlie était très bien placé. Avec un tee-shirt rose, des lunettes rondes, il a posé l'une des premières questions à Emmanuel Macron : "Quand est-ce que vous allez réagir puisque vous en avez le pouvoir ?" L'adolescent a rappelé que des usines pouvaient encore rejeter leurs déchets dans la mer et les pesticides "polluent encore nos sols". Elève de 4ème au collège de St André les Alpes, Charlie confie avoir préparé la veille sa question avec sa mère. "Il fallait qu'elle soit claire pour tout le monde, dit-il. Je voulais que ça fasse réagir et que le président comprenne".

Charlie déçu par la réponse du président

Emmanuel Macron a répondu au collégien en appelant lui même à "aller plus fort, plus vite et plus loin" dans la transition écologique. Le chef de l'Etat estime cependant qu'il n'a pas tous les pouvoirs contre la pollution : "Si je dis : 'demain en France, plus un pesticide !', c'est quasiment impossible". Charlie s'est déçu par cette réponse. "Il a un peu négligé et détourné mes questions, confie l'adolescent à l'extérieur de la salle. Quand je lui a demandé ce qu'il entendait par le mot écologie, il a cru que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi je voulais plutôt lui dire que sa politique n'allait pas assez loin".

Un selfie avec le président

Lors de son déplacement en début de soirée à Sainte Croix du Verdon à l'issue du débat, Emmanuel Macron a dit "comprendre l'impatience de la jeunesse". Charlie lui n'est pas rancunier. Il a réclamé un selfie au président de la Républiqu et s'est empressé d'envoyer la photo à sa maman. Une mère très certainement fière de son fils, héros du jour à Gréoux-les-Bains.