Charlotte Lepître : "Il y a très peu de visibilité sur les contrôles des industries pollua

La pollution, les mesures prises pour les automobilistes, les industries polluantes et le manque de transparence sur les contrôles : pour en parler, Charlotte Lepître, coordinatrice du réseau Santé & environnement à France Nature Environnement était l'invitée de France Bleu à 8h15.

A retenir

"Le vrai problème pour notre santé, c'est la pollution de fond, celle à laquelle on est soumis tous les jours et qui est bel et bien présente."

"La France doit s'inquiéter d'un recours judiciaire qui viendrait de l'Europe, pour avoir trop de pics de pollution".

Les vignettes Crit'air : "C'est un pas dans le bon sens, ça permet de sensibiliser le citoyen..."

La pollution des industriels : le FNE a très peu de visibilité et il y a peu de transparence sur les contrôles qui sont effectués.

