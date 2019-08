Chasse : le préfet du Loiret n'autorise pas les tirs de nuit de renards

Loiret, France

Il n'y aura pas de tirs la nuit pour éliminer les renards lors de la saison de chasse 2019/2020 dans le Loiret. Cette pratique était autorisée depuis plusieurs années pour "réguler" cette espèce classée comme "susceptible d'occasionner des dégâts" (ex nuisibles).

Décision après consultation publique

Mais après une consultation publique "par voie électronique" entre le 24 juin et le 16 juillet 2019, le préfet du Loiret a décidé de ne pas signer l'arrêté d'autorisation. "Une victoire du lobby citoyen", se félicite l'association de protection des animaux sauvages, l'ASPAS, basée dans la Drôme.

Pour son porte-parole Richard Holding, "pour une fois, une préfecture a écouté les avis des citoyens, c'est une assez rare pour être souligné !" La loi oblige l'Etat à organiser une consultation publique sur ces projets d'arrêtés : sur les 368 avis recueillis, 367 étaient opposés aux tirs de nuit de renards (par des lieutenants de louveterie, des chasseurs "plus expérimentés"). "Cette pratique n'a pas lieu d'être. On sait bien que le renard est juste un conclurent pour les chasseurs car ils mangent le petit gibier", estime Richard holding.

"Dommage", réagit le président de la fédération de chasse du Loiret

Le président de la fédération de chasse du Loiret, Alain Machenin, juge "dommage" que le préfet n'autorise plus ces tirs de nuit sur les renards (une centaine de renards environ étaient ainsi tués chaque année) : "on a des éléments factuels, les renards sont des prédateurs pour les animaux domestiques (poules, lapins...), pour les animaux d'élevage (gibiers, volaille) avec des conséquences économiques, et pour la petite faune sauvage".

"Cette décision ne va pas changer la face du monde", poursuit Alain Machenin, "mais des gens de Marseille et de Lille pouvaient répondre à cette consultation publique : ont-ils vraiment les éléments objectifs ?" Précisons que la "régulation" des renards reste autorisée dans le Loiret, par d'autres moyens (piégeage, chasse...).