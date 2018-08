La réserve naturelle Chastreix-Sancy compte 75 kilomètres de cours d'eau. Les pêches scientifiques sont l'un des outils pour en savoir plus sur la présence de poisson et sur la qualité du milieu aquatique. Reportage.

Chastreix, France

Équipés de cuissardes et de gants en caoutchouc, ils sont quatre à arpenter pendant deux jours des kilomètres de ruisseau. Objectif de l'opération : identifier les poissons présents, les compter, les calibrer. Les agents vont également cartographier précisément le ruisseau et noter ses caractéristiques comme la température, le PH ou encore la quantité d'oxygène dissous dans l'eau.

La réserve naturelle Chastreix-Sancy compte pas moins de 75 kilomètres de cours d'eau qui alimentent les sources de la Dordogne. L'an dernier les techniciens de l'Agence française pour la biodiversité avaient exploré le ruisseau de la Fontaine Salée, où ils avaient enregistré la présence de la truite. Cette fois nous sommes dans le cours d'eau qui traverse le Bois de la Masse.

Une pêche électrique à but scientifique

Pour ces relevés, les techniciens utilisent la pêche électrique. Une technique illégale, autorisée uniquement dans ce cadre scientifique. Le procédé va simplement "choquer" le poisson qui doit très vite être sorti du champ électrique à l'épuisette.

Dans ce ruisseau du Bois de la Masse, un seul type de poisson présent : le vairon.

Une fois les poissons pêchés, les techniciens les trient par calibre. Ils vont en mesurer et peser trente de chaque pour tenter de décrire au mieux la population du ruisseau.

Un échantillon de trente poissons est pesé et mesuré. © Radio France - Juliette Micheneau

Les poissons sont ensuite relâchés. Seuls quelques uns ont été prélevés et envoyés au Muséum d'Histoire naturelle pour une étude génétique.

Des eaux de très bonne qualité

L'étude de ces populations de poissons est un des indicateurs de la qualité du milieu aquatique. Ces relevés ont lieu depuis 2014 et rentrent dans l'Observatoire des cours d'eau mis en place par la réserve naturelle de Chastreix-Sancy. Des inventaires des insectes aquatiques et des diatomées (micro-algues) ont également été réalisés, trois sondes thermiques surveillent l'évolution des températures, déterminantes pour des espèces comme la truite. Des analyses ont aussi été faites et n'ont détecté aucun micro-polluant. Autant d'indices qui montrent la qualité bonne à très bonne des eaux de la réserve.