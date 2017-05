Château-d'Olonne : après le camping et le circuit automobile, la nature reprend ses droits au Puits d'Enfer

La mairie de Château-d'Olonne va restaurer l'ancien circuit du Puits d'Enfer. Situé tout près des falaises, il a abrité au fil des siècles une abbaye, un camping et même un circuit automobile. Aujourd'hui, la ville et le conservatoire du littoral veulent en faire une sorte de réserve naturelle.

Si vous êtes Vendéen, vous êtes certainement déjà passé devant ce terrain à l'abandon. L'ancien circuit du Puits d'Enfer est situé sur la côte de Château-d'Olonne, près de la célèbre faille du même nom, cette falaise coupée en deux qui attire de nombreux touristes.

Le lieu est interdit au public depuis deux ans. Le conservatoire du littoral a racheté le terrain de 25 hectares en 2015 et y étudie la faune et la flore. Pour faire découvrir ce lieu étonnant, la mairie organise donc jusqu'en septembre des visites guidées tous les premiers mercredis de chaque mois.

De l'abbaye au circuit automobile

Ce lieu a une histoire singulière. Au 12e siècle, les moines bénédictins y font construire leur abbaye. Après la Révolution, le site est confié à l'administration des eaux et des forêts. Et en 1955, la mairie de Château-d'Olonne le rachète pour en faire un camping municipal.

Mais quelques années plus tard, en 1959, le terrain est vendu à l'association sportive automobile de Vendée. Cela n'est pas dû au hasard. La ville des Sables-d'Olonne devait déménager son circuit automobile. Les communes avaient interdiction d'avoir un circuit en centre-ville suite à un terrible accident entre deux voitures au Mans qui a fait 80 victimes.

Les vestiges du circuit automobile du Puits d'Enfer à Château-d'Olonne. © Radio France - Aurore Jarnoux

Le site du Puits d'Enfer devient donc un circuit doublé d'un camping. "L'association consacrait en effet son terrain aux campeurs pendant la période estivale, explique Yanice Michaud, responsable du Patrimoine à la mairie de Château-d'Olonne. Le camping débordait sur la falaise, on retrouvait les tentes dans les pins".

La nature va reprendre ses droits au Puits d'Enfer

Dans les années 90, on a même fait du paintball sur le site. Mais tous ces aménagements ont abîmé la nature. Le conservatoire du littoral et la mairie de Château-d'Olonne vont donc enlever tout le bitume. "On veut redonner le circuit à la nature mais aussi l'ouvrir au public avec des sentiers canalisés pour pouvoir présenter ce patrimoine naturel exceptionnel", souligne Claire Bourreau, responsable Environnement à Château-d'Olonne.

Le site devrait rouvrir au public d'ici deux ou trois ans. La route qui longe le littoral au niveau du Puits d'Enfer sera donc certainement déviée à l'intérieur des terres pour proposer aux promeneurs tout un parcours de la faille à l'ancien circuit.