Châteauroux aménage la future prairie de la vallée d’Ebbes

Après l’abattage des peupliers en 2016, la ville Châteauroux commence l’aménagement d’un nouvel espace naturel vers le site de l’hippodrome le long de la rivière Indre.

Une prairie pour remplacer l'ancienne peupleraie. Il y a un an, entre l’hippodrome et la prairie Saint-Gildas, la ville de Châteauroux procédait à l'abattage de quelques 2.200 peupliers vieux de plus de 30 ans. Maintenant que le site a été nettoyé, le service des espaces verts est en train d’aménager, un peu à la manière de l'écoparc des Chènevières à Déols, une prairie ouverte et une promenade piétonne le long de l’Indre.

4.000 arbustes et 500 arbres replantés

"On aura du saule marsault, de l'aubépine, du noisetier, du sureau, de la bourdaine" explique Fabienne Hourgué chargée de projet aux espaces verts. Il y aura une prairie ouverte qui sera fauchée par des agriculteurs. Il y aura une boucle piétonne le long de l’Indre avec un chemin en pierres et près de l'eau, de la "ripisylve", c’est-à-dire de la végétation de bord de rivière. "Cela crée des zones assez touffues, arbustives, un peu impénétrables, des zones de refuge pour les castors, les oiseaux et les petits mammifères".

Laisser la nature reprendre le dessus" (Roland Vrillon)

"L’aménagement du site a été pensé avec l'association Indre Nature (…) l'idée est de laisser la nature reprendre le dessus, de créer une continuité écologique avec les espaces voisins, on espère que dans la décennie qui vient la Vallée d'Ebbes se prolongera jusqu'à Saint-Maur (...) dans deux ans il y aura Balsanéo (le futur projet de centre aquatique de l’agglomération), on a déjà prévu que le parking de Balsanéo serve en même temps à l'hippodrome" explique Roland Vrillon, maire-adjoint à Châteauroux chargé des travaux.

Un investissement de 125.000 euros

Pour Châteauroux Métropole ce projet représente un investissement de 125.000 euros : 105.000 euros pour les travaux de plantation des arbres et 20.000 euros pour les équipements. La ville prévoit d'installer des bancs, des tables de pique-nique et des panneaux d'informations sur la biodiversité. Mais le site ne sera pas "renaturé" avant le Printemps prochain, d'ici là il faudra s'habituer à voir pousser les orties !