Pour la journée de transition citoyenne organisée ce samedi 29 septembre à Châteauroux, une Bourse aux vélos se tient place de la République. C'est l'occasion pour certains de vendre un vélo qui ne sert plus et pour d'autres, d'en acheter à petits prix.

Les prix vont de 15 € pour un vélo enfant à 400 € pour un vélo plus sophistiqué.

Châteauroux, France

L'association "Château'roule à bicyclette" organise sa 2ème Bourse aux vélos ce samedi 29 septembre, à Châteauroux, dans le cadre d'une journée "transition citoyenne". Tout l'après-midi, sur la place de la République, vendeurs et acheteurs se relaient.

Certains castelroussins en profitent donc pour vendre un vélo dont ils ne servent plus. C'est le cas d'Alexis, un jeune homme de 23 ans. "C'est le vélo que j'avais quand j'étais petit donc maintenant, il ne me va plus. Il était en stock dans le garage donc je vais le revendre pour gagner un peu d'argent que je donnerai ensuite à mes parents. C'est eux qui avaient acheté le vélo", explique-t-il.

L'état du vélo est vérifié

Le prix de vente est ensuite fixé par le vendeur et un membre de "Château'roule à bicyclette". Pour le vélo d'Alexis, le prix est évalué à 70 €, ce qui lui convient car il l'estimait à 65 €. A chaque vente, 10% du prix est reversé à l'association et sera dédié à l'achat d'outils par exemple.

Une fois que le vélo a trouvé un acheteur, il passe un petit contrôle technique. Les freins, la chaîne, le dérailleur, les pneus... tout y passe.

10% du prix de vente est reversé à l'association "Château'roule à bicyclette". © Radio France - Aurore Richard

Un contrôle qui rassure Juliette, venue faire un petit troc. "Je suis venue vendre le vélo trop petit de ma fille et lui en trouver un autre, à sa taille", précise-t-elle.

Pour Francine, une autre acheteuse, c'est le moment ou jamais de faire un cadeau à sa petite fille de 5 ans, Emma et surtout, de faire des affaires. Elle en trouve un pour 15 €. Place de la République, les prix vont de 15 à 400 €.

Pour l'association, cette Bourse aux vélos doit permettre d'avoir plus de vélos en ville, notamment pour l'environnement. Elle travaille d'ailleurs à ce que la ville de Châteauroux soit mieux adaptée aux bicyclettes. "Il y a déjà eu des choses de faites pour ce tout ce qui est pistes cyclables mais il y a encore des lacunes. Il faudrait aussi des sas cyclistes au niveau des feux. Cela permet aux cyclistes de se mettre bien devant le feu donc au niveau de sa sécurité, il est parfaitement vu des voitures", explique Sylvie Caux, membre de l'association.