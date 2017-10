Châteauroux : un forum pour inciter les communes à passer au "zéro pesticide"

Les maires de l'Indre avaient rendez-vous au lycée agricole Naturapolis, à Châteauroux ce mardi, pour découvrir les alternatives aux produits phytosanitaires, autant les techniques que le matériel. Actuellement, 67 communes de l'Indre sont accompagnées pour arrêter l'utilisation des pesticides.

Le centre d'initiative Brenne-Berry veut inciter les communes de l'Indre à passer au "zéro pesticide" pour l'entretien des espaces publics. Depuis le 1er janvier 2017, la loi leur interdit l'usage des produits phyto-sanitaires, sauf pour l'entretien des terrains de sport et des cimetières.

Des démonstrations de techniques, sans utilisation de pesticides © Radio France - Pauline Pennanec'h

19 communes de l'Indre ont même atteint en 2017 le zéro pesticide total, notamment dans les cimetières, alors que pour les habitants, il est impossible de laisser un peu de végétation spontanée dépasser des graviers, près des tombes. "Et puis les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas circuler en fauteuil", déplore Daniel Laforet, le maire de Saint-Gilles, qui cherche des alternatives.

À Chazelles, le cimetière est toujours traité au minimum aux pesticides, mais Benoit Perrin, l'agent communal, aimerait bien passer au tout naturel : "On prend deux fois plus de temps à faire les choses, mais au moins c'est naturel".

Jean-Michel Moreau, adjoint à Argenton-sur-Creuse : "Les habitants ont compris que c'était dans un but louable" © Radio France - Pauline Pennanec'h

Passé au 100% "zéro phyto"

Jean-Michel Moreau, l'adjoint au maire d'Argenton-sur-Creuse, est venu voir de nouvelles alternatives, pour notamment traiter les trottoirs de sa commune : "Nos habitants ont bien accepté, et ont compris que c'était dans un but louable. Là on a attaqué les cimetières, c'était aussi délicat. Aujourd'hui c'est plutôt positif, les gens trouvent que c'est bien", explique-t-il. "Maintenant, les habitants peuvent aussi contribuer à leur façon, et nettoyer devant chez eux", ajoute-t-il.

Zéro pesticide : "Ca évolue positivement" à Argenton-sur-Creuse, explique Jean-Michel Moreau, adjoint au maire Copier

Pour l’instant, cette interdictions des pesticides ne concerne que les communes, mais la loi s’appliquera également au 1er janvier 2019 à tous les particuliers possédant un jardin ou un potager.