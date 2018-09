Buzançais, France

Pour bien traiter la chenille processionnaire du pin il est nécessaire de connaître son cycle de développement. Du printemps à l'été ces chenilles s'enfouissent sous terre pour devenir des papillons, qui sortent en fin d'été pour pondre leurs œufs. Septembre et octobre (cela dépend des conditions météorologiques) correspondent ainsi à l'époque d'éclosion, le "moment idéal" pour traiter les conifères selon Guillaume Forestier, responsable du service espaces verts de la ville de Buzançais (Indre).

Un nid de chenilles processionnaires du pin. - Mairie de Buzançais

Traitement bio, sans danger pour l'humain

Ainsi la commune a décidé pour la première année de combattre ce nuisible, "une question de santé publique" pour Guillaume Forestier, car les poils de la chenille sont extrêmement urticants pour les humains et les animaux. Buzançais, comme plusieurs villes du Berry (Châteauroux, Bourges, Saint-Amand-Montrond, Saint-Florent-sur-Cher) ont fait appel à la société P.E.V Environnement, dont le siège est basé dans l'Yonne.

Cette entreprise vient, équipée d'un pick-up : sur le plateau à l'arrière se trouve un canon qui peut propulser du liquide jusqu'à 30 mètres de hauteur. Le liquide est un mélange d'eau et de bacille de thuringe : bio, sans danger pour l'humain, il va se fixer sur les épines et les larves de chenille vont l'ingérer, et mourir.

Raphaël, de l'entreprise PEV Environnement, maîtrise le canon avec ses commandes. - Mairie Buzançais

33 pins à traiter dans la commune, un appel aux habitants

À l'intérieur du pick-up, Raphaël se place correctement par rapport à l'arbre et par rapport au vent, puis dirige son canon à l'aide d'un levier de commandes. Quatre cents litres de "bouillie" seront projetés sur les pins de l'étang Baron (étang communal) ce mardi matin. En tout 33 pins ont été traités, et le service des espaces verts a lancé un appel aux habitants : quiconque possède des conifères peut faire appel à la municipalité pour in diagnostic.