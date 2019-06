Cher : après le passage de la tempête, une tente atterrit au milieu des plants de patates !

La tempête Miguel a balayé l'Indre et le Cher vendredi

Saint-Outrille, France

Bernard n'en revient toujours pas. Depuis plus de 20 ans qu'il habite la commune de Saint Outrille, dans le Cher, jamais il n'avait vu chose pareille ! Samedi matin, alors qu'il inspectait son jardin, il a découvert une tente de camping entre la pelouse et les plants de pomme de terre. L'attirail est complet, piquets et toile intactes, il ne manque que les campeurs...

"Ca a soufflé quand même pas mal par chez moi... Il n'y a pas eu de dégât à la maison. Juste cette tente atterrie là. Elle est arrivée toute entière, d'un seul bloc..."

Alors Bernard a mené l'enquête. Il a interrogé les voisins, sans succès. Il y a bien une piste que Bernard avait pensé explorer : " Le camping de Graçay n'est qu'à un kilomètre. Mais le vent n'allait pas dans le bon sens. Ca ne peut pas venir de là". Bon, l'enquête piétine... Et en attendant, Bernard est bien embêté : "C'est que ca m'encombre moi ! Et puis ca ne m'appartient pas ! Je voudrais retrouver le propriétaire de cette tente!". L'appel est lancé pour retrouver à qui appartient cette tente qui échoua à Saint-Outrille...

Histoire que Bernard puisse lui souhaiter... bon vent !