Cher : on compte les oiseaux ce weekend

Cher, France

Ce comptage est reconduit pour la septième année. Les données sont analysées par le muséum de Paris. Dans le Cher, chaque année une bonne centaine de personnes y participent pour 44 espèces observées l'an dernier. Pour que ce comptage soit fiable, il faut bien sûr respecter certaines règles : " Il faut choisir un endroit et pendant une heure observer tous les individus en évitant les doublons, explique Sébastien Brunet, chargé de mission biodiversité à Nature 18. Pour cela, vous prenez en compte le plus grand nombre d'individus de chaque espèce observés à un instant précis. L'heure la plus propice, c'est en milieu de journée. C'est à ce moment là que les oiseaux sont les plus actifs. Avec le froid, ils se rapprochent des maisons, surtout si vous avez des arbres à baies ou du lierre. Sinon, vous pouvez bien sûr les nourrir, mais surtout _nettoyez régulièrement votre mangeoire pour éviter la transmission de maladies par les fientes_."

Une fiche vous permet de reconnaître plus facilement les oiseaux que vous pourriez observer. © Radio France - Michel Benoit

Certains oiseaux sont clairement moins nombreux à cause d'une diminution de la nourriture disponible notamment : " _On a le chardonneret élégant avec sa face rouge typique, le verdier dont les populations diminuent énormément. Le moineau friquet aussi devient très rare_. On se demande même s'il est encore présent dans le Cher. Le réchauffement climatique a surtout des conséquences sur les dates de migrations. L'hirondelle revient par exemple beaucoup plus tôt chez nous." Pour participer à ce comptage, vous pouvez télécharger la fiche d'observation sur le site Faune Cher (qui collectera aussi vos données) ; vous pouvez également tout simplement noter vos observations sur papier libre que vous renvoyez à Nature 18.