Cher : les premières restrictions d'eau

Cher, France

Les premières restrictions d'eau dans le département du Cher, alors que nous ne sommes pas encore mi-avril. La situation n'est pas inédite, mais tout de même assez exceptionnelle. La préfecture sortira cet arrêté d'ici la fin de semaine. Il ne s'agit pas encore d'interdiction d'arrosage mais la préfecture a décidé de réduire de 20 % les volumes d'eau disponibles pour l'arrosage sur trois bassins, à l'Est de Bourges, notamment dans le secteur des Aix d'Angillon. On observe un déficit pluviométrique de 50 % à l'automne, de 25 % cet hiver. Les nappes phréatiques sont basses. Il faut donc prendre les devant dès maintenant. D'où ces mesures de restriction sur trois bassins à l'Est de Bourges, en champagne Berrichonne : sur l'Yèvre Amont, le bassin Colin-Ouatier -Langis et sur le bassin Auron-Airin-Rampenne, des cours d'eau déjà très bas.

Thierry Touzet (à gauche), directeur des territoires dans le Cher et Olivier Poite, du service environnement et risques à la préfecture du Cher © Radio France - Michel Benoit

Certes, aucun seuil d'alerte n'est atteint mais les débits des cours d'eau ne sont qu'au quart de leurs volumes moyens à cette saison. Concrètement, les agriculteurs dans ces secteurs peuvent continuer d'arroser (puisque certains semis doivent déjà l'être) , mais ils empiètent sur leurs quotas pour l'été, des quotas réduits de 20 % par la préfecture : " Ces quotas courent jusque fin octobre, précise Thierry Touzet directeur des territoires dans le Cher, mais il n'y a plus que 80 % disponibles. Cette mesure est plutôt un avertissement à adapter au mieux les arrosages pour ne pas mettre la ressource en péril." Deux captages en eau potable font également l'objet d'une surveillance accrue : celui de Drevant, près de St-Amand-Montrond et celui de Lapan, non loin de Levet.

L'Auron, à Bourges, déjà très bas. © Radio France - Michel Benoit

Pas encore d'interdictions d'arrosage pour le moment, mais elles ne tarderont pas s'il ne pleut pas. Les répercussions de cette sécheresse sont déjà visibles pour les agriculteurs : les blés et les orges souffrent déjà du manque d'eau. Des agriculteurs qui à l'automne, n'ont pu semer que 10 % des surfaces habituelles de colza, à cause de la sécheresse. Ils se sont rabattus sur des semis de printemps comme la lentille, la féverole, le lin ou les pois de printemps. Les éleveurs aussi sont inquiets : leurs stocks de fourrage étaient déjà très faibles avant l'hiver, et s'il ne pleut pas, les prochains fauchages ne seront pas drus...