Cher : un hôpital en projet pour la faune sauvage

Les animaux sauvages auront bientôt leur hôpital dans le Cher. C'est le projet porté par l'association Cap Biodiversité France qui pourrait ouvrir une première structure temporaire à la fin de l'année (2019) en attendant d'avoir réuni le budget de 850.000 euros à Mornay-Berry à l'est de Bourges.

Mornay-Berry, France

Il existe dans le Cher, des centres de soins mais spécialisés dans certaines espèces, alors que cet hôpital sera à même de prendre en charge tous les animaux sauvages, grâce à un vétérinaire et deux soigneurs. Ce projet permettrait donc de combler un vide puisque le centre de soins le plus proche pour les animaux sauvages est à Clermont-Ferrand : ça fait un peu loin. Dans le Cher, seules quelques espèces peuvent être soignées dans des centres spécialisés : " Je peux citer Atoupic à Massay qui soigne les hérissons, explique Tom Berger, l'un des promoteurs de cet hôpital faune sauvage. Ou encore le muséum de Bourges pour les chauves-souris, sans oublier le centre de soins des oiseaux à Vierzon, mais pour le reste de la faune sauvage,petits mammifères, grands mammifères, reptiles amphibiens, on n'a aucun centre prenant en charge l'ensemble de ces espèces là."

Tom Berger souhaite ouvrir un hôpital dédié à la faune sauvage dans son village de Mornay-Berry (Cher) - Tom Berger

Cet hôpital fonctionnera 24H/24 grâce à un vétérinaire et deux soigneurs : il pourra accueillir de la grenouille jusqu'au blaireau...en passant par les rapaces. Il proposera aussi des formations aux vétérinaires et à des bénévoles qui pourront donner un coup de main pour le transport des animaux. Ce que Tom Berger, appelle des taxifaunes : " L'idée, c'est de mettre des plannings en place et puis très simplement d'appeler des bénévoles, en fonction de la localisation de l'animal à transporter pour qu'il soit acheminé vers le centre de soins."

Cet hôpital faune sauvage sera capable de prendre en charge l'ensemble des animaux sauvages - Tom Berger

L'association propose dors et déjà un numéro d'urgence pour améliorer la prise en charge des animaux blessés, en attendant de pouvoir les soigner elle-même (06 64 41 67 34). Vous pouvez également aider ce projet, il vous suffit d'aller sur le site la Fabrique Aviva et de sélectionner le projet Hôpital Faune Sauvage. Le dossier qui comptera le plus de soutiens remportera la somme de 65.000 euros !