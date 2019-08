Cherbourg : à bord du Rainbow Warrior de Greenpeace

C'est demain vendredi que le célèbre bateau de l'ONG Greenpeace : le Rainbow Warrior III va longer les côtes de la Hague. Il doit passer devant l'usine de retraitement de déchets nucléaires Orano et devant le chantier EPR de Flamanville.

Cherbourg, France

Le Rainbow Warrior III c'est le premier bateau construit « sur mesure », en 2011 par Greenpeace, financé à l'époque par plus de 100 000 personnes. Il fait 58 mètres de long avec 16 membres d'équipage de toutes nationalités à bord et la dernière fois qu'il est venu dans le Cotentin c'était en 2014 alors que se tenait le salon international sur les énergies renouvelables. Là il est en escale à Cherbourg depuis mercredi et jusqu'à lundi. Par cette opération, les militants veulent sensibiliser à l'antinucléaire. Avec l'arc en ciel peint sur sa coque verte, le Rainbow Warrior ne passe pas inaperçu en mer ou dans un port. Là c'est le 3e du nom, le premier a été coulé en Nouvelle-Zélande par des agents secrets français en 1985, le 2e trop vieux a laissé sa place il y a 8 ans à ce nouveau bateau : le Rainbow Warrior III. Le Rainbow Warrior est équipé des meilleures technologies respectueuses de l'environnement.

Le Rainbow Warrior III va longer demain vendredi les côtes de la Hague © Radio France - Katia Lautrou

Le port d'attache du Rainbow Warrior c'est Amsterdam mais cela fait 5 ans qu'il n'est pas rentré. Prochain voyage la Pologne puis la Belgique pour promouvoir les énergies renouvelables.

Le poste de commandement du Rainbow Warrior III © Radio France - Katia Lautrou

Il existe 3 bateaux Greenpeace : "l'Artic Sunrise", "l'Esperanza" et le "Rainbow Warrior III".