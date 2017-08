A Cherbourg, le Marine Hôtel pas prêt d'être mis à terre

L'ex-Hôtel Mercure rebaptisé Marine Hôtel est fermé depuis deux ans maintenant. Il doit être détruit pour dégager la perspective sur la gare transatlantique de Cherbourg. Mais le chantier tarde à démarrer.

C'était en septembre dernier: le maire de Cherbourg-en-Cotentin indiquait au détour d'une conférence de presse sur les chantiers à venir, que l'hôtel abandonné serait détruit avant la fin de l'année 2016. Un an ou presque plus tard, il trône toujours sur les quais de Cherbourg, témoignage contestable d'une époque où les architectes n'avaient pas toujours la main heureuse.

Raser le bâtiment va coûter cher

Si sa destruction n'a pas débuté, il y a deux raisons principales. La première, est technique et financière: plusieurs expertises ont eu lieu; des diagnostics qui montrent la présence d'amiante dans de fortes quantités. Le chantier s'en trouve renchérit, estimé désormais entre 1 et 2 millions d'euros, et PNA (Ports Normands associés), le propriétaire du bâtiment réfléchit à son financement.

Détruire, mais pour quoi faire?

L'autre raison, c'est qu'une réflexion a été lancée par la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour imaginer les futurs aménagements urbains le long du quai Lawton-Collins, à la place des anciens préfabriqués de PNA déjà détruits, et de l'ex-hôtel: un quai qui offre la plus belle vue sur le centre-ville et qu'il faut valoriser. La validation du plan pourrait débloquer des financements pour la destruction de l'hôtel. Celle-ci n'interviendra donc qu'après, fin 2018 ou en 2019.